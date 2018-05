Neuss: Unbekannter begrapscht Joggerin

Sexuelle Übergriffe in Neuss : Unbekannter grapscht Joggerin ans Gesäß

Neuss In Neuss hat es am Donnerstag gleich zwei sexuelle Übergriffe gegeben. Am Morgen zeigte sich ein Mann einer Joggerin in schamverletzender Weise, am Nachmittag begrapschte ein Unbekannter eine Frau.

Die Frau joggte gegen 7 Uhr im Bereich des Berufsbildungszentrums (Fußweg Scheibendamm), als sie auf den Verdächtigen traf. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: Schlanke Statur, schwarze kurze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Sweatshirtkapuzenjacke (Kapuze ins Gesicht gezogen) und einer schwarzen Jogginghose. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Rhein.

Am Nixhütter Weg, Höhe Kinderbauernhof, kam es am gleichen Tag gegen 13.45 Uhr zu einem augenscheinlich sexuell motivierten Übergriff eines bislang unbekannten Radfahrers auf eine 40-Jährige. Der Mann fasste der Joggerin im Vorbeifahren, nachdem er ihr einen Augenblick gefolgt war, plötzlich an das Gesäß.



Anschließend verschwand er über den Berghäuschensweg in unbekannte Richtung. Die Beschreibung des Tatverdächtigen lautet: etwa 15 bis 18 Jahre, schmale Statur, dunkle leicht wellige Haare, bekleidet mit einem roten T-Shirt und einer schwarzen Jogginghose.

Eine Fahndung nach den beiden Sittentätern durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Personen werden erbeten unter der Telefonnummer 02131 3000.

