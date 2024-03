Fahndung in Neuss Unbekannter überfallt Netto-Markt

Überfälle auf Supermärkte in Neuss sind vergleichsweise selten, aber sie kommen vor. Zuletzt, Mitte November vergangenen Jahres, hatten es Unbekannte zum Beispiel auf einen Markt an der Rheinfährstraße abgesehen. Zwei Männer sollen damals gegen 6 Uhr durch eine Seitentür in den Supermarkt gelangt sein. Im Inneren hielten sie einem der Mitarbeiter ein Messer an den Körper und forderten Geld. Danach gingen sie in ein Büro und hielten einer weiteren Mitarbeiterin eine Brechstange an den Hals. Nachdem sie das Geld eingesammelt hatten, flohen sie.