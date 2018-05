Neuss: Tresor gefunden - Polizei sucht Eigentümer

Polizei sucht Eigentümer : Tresor in Neuss gefunden

Neuss Im Neusser Stadtteil Rosellen ist am Mittwochabend in einem Gebüsch am Feldweg der Neukirchener Straße ein Tresor gefunden worden. Die Polizei sucht nun den Besitzer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der graue "Budget" Tresor, der vermutlich aus einer Straftat stammt, ist etwa 40 Zentimeter breit und 25 Zentimeter hoch. Bisher konnten die Ermittler ihn keiner Straftat zuordnen.

Hinweise zur Herkunft des Tresors oder zur Frage wer der Eigentümer ist, nimmt die das Kommissariat 22 in Neuss unter 02131-3000 entgegen.

(seeg)