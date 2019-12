Unfall in Neuss : Fußgänger nach Kollision mit Auto schwer verletzt

(Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Neuss Ein Schwerverletzter war die Folge eines Verkehrsunfall am Dienstagabend in Reuschenberg. Rettungskräfte brachten den 69-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das teilt die Polizei mit. Gegen 18:30 Uhr hatte ein Autofahrer beabsichtigt, von der Straße "An der Barriere" nach links in die Chrysanthemenstraße abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem Fußgänger, der dabei stürzte und sich verletzte.