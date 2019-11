Raubüberfall in Neuss : Polizei fahndet nach verdächtigem Duo

Raubüberfall in Neuss

Neuss Zwei Männer sollen einen 26-Jährigen mit einer Stange und Reizgas attackiert haben. Sie raubten sein IPhone und Geld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, erhielt sie in der Nacht zum Mittwoch, gegen 00:30 Uhr, Kenntnis von einem Überfall am Theodor-Heuss-Platz.

Zwei Männer sollen einen 26-Jährigen, der mit seiner jüngeren Begleiterin in Höhe der dortigen Postfiliale stand, mit einer Stange und Reizgas attackiert haben. Gleichzeitig raubten sie ihm sein IPhone und Geld. Mit ihrer Beute stiegen die Unbekannten in ein Taxi und fuhren in Fahrtrichtung Gielenstraße davon.