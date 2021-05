Vorfall in Neuss : Einschussloch in Fensterscheibe

(Symbolbild)

Neuss Eine Anwohnerin an der Blankenheimer Straße stellte am Montag bei einem Blick auf ihr Badezimmerfenster fest, dass sich dort ein Loch in der äußeren Scheibe der Doppelverglasung befand. Die Polizei ermittelt.

