Frühlingserwachen in der Innenstadt So schön blühen die Kirschbäume in Neuss

Es ist ein wahres Blütenwunder, das sich jedes Jahr im Frühling abspielt: Wenn die Kirschbäume im April blühen, verwandeln sie die Straßen in eine rosafarbene Märchenlandschaft. Besonders die ehemalige Hauptstadt verwandelt sich zu dieser Zeit in einen Touristenmagneten. Am Wochenende zog es wieder zahlreiche Menschen in die Bonner Altstadt – so viele, dass sogar die Heerstraße und Breite Straße sowie die davon abgehenden Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt wurden. Wer sich diesem Trubel entziehen, aber gleichzeitig nicht auf das Naturspektakel verzichten wollte, konnte auch in Neuss so manchen Schnappschuss einfangen.