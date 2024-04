Neue Veranstaltungsreihe in Neuss Clemens-Sels-Museum lässt Blumen sprechen

Und weil die Blumen in der Kunst und als Symbol so vielseitig sind, setzt das Clemens-Sels-Museum seine Kunstgesprächsreihe unter dieses Thema. Dabei handelt es sich um kunsthistorische Seminare, die sowohl für Neulinge als auch fortgeschrittene Kunstfreunde geeignet sind. Carola Gries spricht dabei unter wechselenden Themenschwerpunkten über die Werke der Sammlung. Zuletzt ging es dabei um den belgischen Symbolismus, nun rückt also passend zum Frühling die Sprache der Blumen in den Mittelpunkt. Dabei werden sowohl präzise Naturbetrachtungen als auch Allegorien und die Blumensprache des 18. Jahrhunderts bishin zu gegenwärtigen politischen Statements in den Blick genommen. Die nächste Kurseinheit umfasst fünf Termine, die Teilnahme kostet 55 Euro. Los geht es am Mittwoch, 10. April, von 10.15 bis 11.45 Uhr. Freie Plätze sind noch vorhanden, mehr Informationen und Anmeldungen sind im Sels-Museum oder unter 02131 /90 41 41 möglich.