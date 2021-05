Einsätze in Neuss : Feuerwehr löscht zwei Lagerhallenbrände

Neuss Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Neuss innerhalb kurzer Zeit gleich zu zwei Hallenbränden gerufen. In Grimlinghausen gab es eine Rauchentwicklung und in Holzheim brannte ein Trockenschrank.

(NGZ) Die Feuerwehr wurde am Donnerstag gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit zu Hallenbränden gerufen. Um 6.53 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in einer Halle in Grimlinghausen gemeldet. Ein Trupp entdeckte bei der Kontrolle der Halle einen brennenden Sack mit Tüchern. Dieser wurde abgelöscht und ins Freie befördert. Das teilte die Feuerwehr mit. Um 8.30 Uhr wurde dann ein Feuer in einer Halle in Holzheim an der Nordstraße gemeldet. Dort war ein Trockenschrank aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Auch dieser Brand wurde schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht, die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.