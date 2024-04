Neusser Glodschmiedemeisterinnen geben Einblick in Arbeit Funkelnde Schmuckstücke zum Tag des Kunsthandwerks

Wer am vergangenen Wochenende am Schloss Reuschenberg vorbeikam, konnte nur schwer die Wegweiser übersehen, die zur Ausstellung von Beate Düsterberg und Susanne Kunzmann einluden. Die beiden Goldschmiede-Meisterinnen stellten im alten umfunktionierten Schulgebäude, in dem zur Zeit auch die Ausstellung „Entfaltung“ dreier Künstler stattfindet, ihre neuesten Schmuckkreationen vor. Dies geschah im Rahmen der Europäischen Tage des Kunsthandwerks, die in diesem Jahr vom 5. bis 7. April andauerten.