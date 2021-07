Unfall in Neuss : Betrunkener stürzt mit E-Roller

Unfall in Neuss

Neuss Ein 29-Jähriger ist mit einem Leih-E-Roller gestürzt und hat sich Kopfverletzungen zugezogen. Der Gestürzte musste im Krankenhaus behandelt werden.

Am Sonntagmorgen, gegen 9 Uhr, nahmen Polizisten den Unfall an der Oberstraße in Höhe "Platz der Deutschen Einheit" auf.