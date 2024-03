Unfall auf der A46 nahe Grevenbroich Feuerwehr muss verletzten Mann aus Auto befreien

In der Nacht zu Samstag ist es gut einen Kilometer vor der Autobahn-Raststätte Vierwinden auf der A46 zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem es mehrere Verletzte gab. Nach Angaben der Feuerwehr – in dem Fall rückten die Retter aus Jüchen an – waren drei Autos und ein Lkw an dem Unfall beteiligt, der sich auf der Richtungsfahrbahn Neuss ereignete.