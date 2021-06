Vorfall in Neuss : Bankkarte und Tasche gestohlen

(Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Neuss Unbekannte haben am Freitag eine Tasche aus einem Fahrzeug gestohlen. Das Auto war zur Tatzeit gegen 18.30 Uhr an der Jagenbergstraße abgestellt. Wie die Polizei mitteilt, befand sich in der Tasche unter anderem eine Bankkarte.

