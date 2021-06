Unfall in Neuss : Unbekannter Fahrer fährt hochschwangere Frau an und flüchtet

Unbekannter Fahrer fährt hochschwangere Frau an und flüchtet

Unfall in Neuss

Neuss Eine hochschwangere Frau wurde am Dienstag von einem dunklen Wagen angefahren. Sie stürzte. Obwohl der Fahrer den Zusammenstoß bemerkt haben soll, flüchtete er.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiinformationen am Dienstag, gegen 15.50 Uhr an der Einmündung Karl-Arnold-Straße/ Josefstraße. Die 33-Jährige aus Neuss wurde von einem dunklen Auto angefahren, als sie die Fahrbahn überqueren wollte. Der Wagen soll mit geringer Geschwindigkeit von der Karl-Arnold-Straße in die Josefstraße abgebogen sein.