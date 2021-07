Einsatz in Neuss : Mann randaliert und leistet erheblichen Widerstand

Einsatz in Neuss

Neuss In Neuss hat ein Mann mehrere Passanten angegriffen und eine Bank gegen ein Auto geschmissen. Die Polizei hat ihn vorläufig festgenommen.

Mit einem äußerst aggressiven 27-jährigen Mann hatten es am Samstagabend, gegen 20 Uhr, mehrere Polizeibeamte in Neuss zu tun. Der Verdächtige randalierte und schlug im Bereich der Further Straße mehrere Personen. Das teilte die Polizei mit. Zudem soll er ein Auto gegen eine Bank geschmissen haben.