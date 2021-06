Verkehrskontrollen in Neuss : Polizei stellt mehrere Verstöße fest

Verkehrskontrollen in Neuss

Neuss Die Neusser Polizei hat am Dienstagmorgen Verkehrskontrollen an der Weberstraße und der Jülicher Landstraße gemacht. Dabei wurde eine Vielzahl verschiedener Verstöße festgestellt.

In der Zeit von 6 bis 12 Uhr wurden insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer festgestellt, die während der Fahrt mit ihrem Kraftfahrzeug das Mobiltelefon benutzten. Daneben stellten die Beamten auch sechs Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht fest. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein 46 Jahre alter Mann aus Grevenbroich war am frühen Morgen schon erheblich alkoholisiert mit seinem Kleinlaster unterwegs. Die fällige Blutprobe wurde ihm von einem Arzt auf der Polizeiwache entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.