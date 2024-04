Frisch eröffnet, nicht barrierefrei Irritation um Commerzbank-Stufe in Neuss

Wenn am 27. April der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung begangen wird, wird es auch in Kostenpflichtiger Inhalt Neuss Aktionen geben, um auf das Thema Inklusion aufmerksam zu machen. Das Bündnis „Neuss für alle!“ lädt für diesen Tag vor das Rathaus ein. Ein gut gewählter Veranstaltungsort – denn wie Barrierefreiheit nicht funktioniert, kann nur wenige Schritte weiter an der Ecke zur Hymgasse erlebt werden. Körperlich eingeschränkte Personen, die zum Beispiel auf einen Rollstuhl oder einen Rollator angewiesen sind, erleben vor der frisch eröffneten Commerzbank-Filiale ein Hindernis, das für viele von ihnen ohne Hilfe kaum zu überwinden ist. „Dort ist ein Trauerspiel der Zutrittsbehinderung entstanden“, wie eine Bürgerin gegenüber unserer Redaktion die hohe Stufe vor dem Eingangsbereich bezeichnet, die es zu erklimmen gilt. Die Frage, die nun im Vordergrund steht: Wie kann es sein, dass eine neue Bank-Filiale eröffnet wird, ohne dass ein barrierefreier Zugang berücksichtigt wurde? Vorneweg: Die Sache ist offenbar etwas komplizierter, als sie auf den ersten Blick scheint.