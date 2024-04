Filiale in Neuss-Rosellerheide Volksbank öffnet nach Sprengstoffanschlag wieder

Der Warnhinweis ist unübersehbar: Unsere Geldautomatenkassetten sind mit Färbemitteln versehen!“ ist es rot auf weiß an der Front der Volksbank-Filiale in Rosellerheide zu lesen. Das soll mögliche Automatensprenger abschrecken. Kostenpflichtiger Inhalt Denn so etwas wie Anfang September, als unbekannte Schwerverbrecher das Vorgängermodell mit zwei Sprengsätzen in die Luft gejagt und die Schalterräume verwüstet hatten, soll sich an der Neuenberger Straße nicht wiederholen.