Neuss : 58-Jähriger wird von Bus überrollt und stirbt

Neuss Neuss muss seinen ersten Unfalltoten in diesem Jahr beklagen. Dabei handelt es sich um einen 58-jährigen Mann, der am Donnerstagabend an der Bushaltestelle "Böcklerstraße" auf der Daimlerstraße unter die Hinterreifen eines anfahrenden Linienbusses der Stadtwerke geriet - aus dem er offensichtlich gerade ausgestiegen war. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, denen er, trotz Reanimationsmaßnahmen durch alarmierte Rettungskräfte, noch an der Unfallstelle erlag. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. Nach Angaben einer Polizeisprecherin liegen aber derzeit keine Anzeichen für ein Fremdverschulden vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Alarm ging bei der Polizei um 19.55 Uhr ein. Für die Aufnahme war die Unfallstelle bis 23.45 Uhr gesperrt. Auch der Opferschutzbeauftragte war vor Ort. Ein Stadtwerke-sprecher bestätigte, dass es sich bei dem Bus um ein Fahrzeug der Verkehrsbetriebe handelt, machte aber - etwa zur Verfassung des Fahrers - keine weiteren Angaben.

(-nau)