Neuss: Handball spielen, Vorurteile abbauen

Neuss Rathaus-Empfang für die Quirinus-Cup-Mannschaften aus den Partnerstädten.

Bevor das internationale und traditionsreiche Handballturnier für Jugendmannschaften am Abend begann, hatte Hohlmann die jungen Sportler zur Begrüßung im Rathaus empfangen. Die Teams aus den Neusser Partnerstädten Rijeka (Kroatien) und Pskow (Russland) waren schon eingetroffen, die Gäste aus dem französischen Châlons hatten es jedoch nicht rechtzeitig ins Rheinland geschafft. "Der Quirinus Cup ist nicht nur ein herausragendes Sportereignis, sondern auch die größte internationale Jugendbegegnung, die es in Neuss gibt", sagte die zweite stellvertretende Bürgermeisterin. Sie würde sich besonders freuen, wenn sich aus den vielen Treffen aller Beteiligten an den drei Turniertagen Freundschaften über die Ländergrenzen hinweg entwickeln würden: "Neben den spannenden Spielen ist für mich persönlich die größte Leistung des Quirinus Cup, dass junge Menschen aus verschiedenen Nationen nicht nur gegeneinander spielen, sondern auch abseits des Spielfeldes Zeit miteinander verbringen", sagte Hohlmann in ihrer Begrüßungsrede und ergänzte: "Wie wir alle wissen, verschwinden Vorurteile am besten durch den direkten und persönlichen Kontakt."