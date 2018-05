Neuss: CDU wählt Baum im Ortsverein Hoisten ab

Neuss Der unterlegene Vorsitzende spricht von Komplott, sein Herausforderer von Verjüngung.

Baum spricht von einem "angestifteten Komplott", den er "in diesem Ausmaß nicht für möglich gehalten hätte". Denn das Ergebnis, dass der erst in der Versammlung am Donnerstagabend als Gegenkandidat auftretende Welter erzielte, war mit 26:7 Stimmen mehr als deutlich. Baum, der als gewählter Stadtverordneter laut Satzung weiter Vorstandsmitglied ist, überlegt nun, ob und in welcher Weise er diese Rolle noch wahrnehmen will. "Wenn das überhaupt gewollt ist."