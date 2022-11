Fahrerflucht in Neuss : E-Scooter Fahrer nach Unfall flüchtig

Fahrerflucht in Neuss

Neuss In Neuss ist es bereits am Montag, 14. November, zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem E-Scooter-Fahrer. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 69-jähriger Neusser fuhr gegen 9 Uhr die Further Straße in Richtung Stadtmitte entlang. Im Bereich der Kreuzung Further Str./ Gielenstr/Theodor-Heuss-Platz kam dem Neusser nach ersten Erkenntnissen ein E-Scooter entgegen. Er stieß mit diesem zusammen, kam zu Fall und verletzte sich, teilte die Polizei mit.