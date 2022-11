Polizei sucht Zeugen : 75-Jährige kracht in Neuss mit Bus zusammen - schwer verletzt

Die Frau wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Neuss Eine 75-jährige Neusserin ist an einer Haltestelle auf der Bonner Straße am Dienstag, 15. November, in Neuss schwer verletzt worden. Die Hintergründe.

Gegen 17.40 Uhr kam die 75-Jährige nach ersten Erkenntnissen während des Einfahrens eines Busses zu Fall und stieß dann mit diesem zusammen, teilte die Polizei mit. Der genaue Grund des Fallens ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Daher bittet das Verkehrskommissariat in Neuss Zeugen, die Angaben zum Sturzgeschehen und zum weiteren Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

(NGZ)