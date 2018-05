Neuss: Fast eine Million Euro für das Etienne-Krankenhaus gesammelt

Neuss Was gibt's Neuss? mit vielen Initiativen: grüne Stadtwerke, digitaler Kongress, sportliches "Lukas" und ehrgeiziges "Etienne".

Ob's an der Mai-Sonne lag, die Partner und Besucher des Netzwerktreffs Was gibt's Neuss? beflügelte? Wie auch immer. Jedenfalls waren selten so viele zukunftsorientierte Initiativen in der Wetthalle zu bewundern. Am Eingang kamen die Stadtwerke grün daher. Sie gaben Einblicke in die Welt der E-Mobilität. Geschäftsführer Stephan Lommetz hatte die "mobilste Ladesäule der Welt" dabei. "Das neue strombox-Maskottchen hilft uns, die enge lokale Verbindung der E-Mobilität mit den Stadtwerken noch sichtbarer zu machen", so Lommetz. Speziell die Gestaltung der lokalen Lade-Infrastruktur ist den Stadtwerken wichtig.