Aus Sicht von Jacques Tilly : Neuss als buntes Wimmelbild

Neuss Der Düsseldorfer Satiriker Jacques Tilly hat die Stadt Neuss mit ihren Sehenswürdigkeiten, Persönlichkeiten und ihrer Geschichte porträtiert.

Das Quirinusmünster steht im Mittelpunkt, davor marschieren die Schützen – auch der Fackel- und Wackelzug dürfen natürlich nicht fehlen. Doch ist in dem Neusser Stadtbild von Jacques Tilly noch einiges mehr zu finden. Da wäre auch Karl der Kühne, der bewaffnet und brüllend vor dem Obertor steht, hinter dem Windmühlenturm sitzt Fußballtrainer Friedhelm Funke – und am Markt hat Bürgermeister Reiner Breuer seine Hand um die Rathausuhr gelegt.

Es ist kein gewöhnliches Wimmelbild, das der Düsseldorf Satiriker von Neuss angefertigt hat. Vielmehr ist es ein Porträt, das tief in die Seele der Stadt blicken lässt: Historische Persönlichkeiten treffen darin auf zeitgenössische Prominente, Sehenswürdigkeiten und Neusser Kulturorten sind dort ebenso vertreten wie verschiedene Veranstaltungen. Jacques Tilly ist zwar vor allem bekannt für seine bissigen und politisch-kritischen Karnevalswagen, die beim Düsseldorfer Rosenmontagszug gewohnheitsgemäß für viel Aufsehen sorgen, doch seit ein paar Jahren fertigt er auch Stadtmotive an. Angefangen habe alles mit einem Kalender, den er 2019 für die Staatskanzlei NRW entworfen hat, erzählt Tilly: Darin hat er die 13 größten Städte in NRW als Wimmelbild abgebildet. Seit einiger Zeit werden auch im Shop der Rheinischen Post die Stadtbilder von Düsseldorf, Mönchengladbach und Duisburg vertrieben. Das Neusser Stadtmotiv ist nun ganz neu dazugekommen.

Auch das Neusser Motiv ist nicht nur eine grafische Darstellung von Gebäuden und Straßenzügen: „Mich interessiert an einer Stadt nicht nur die Architektur, sondern auch ihre Geschichte, die Kultur, das sportliche Geschehen und die Persönlichkeiten, die darin leben“, erklärt Tilly. Für seine Recherchen nimmt er sich dabei viel Zeit: Allein die Neusser Nachforschungen füllen einen dicken Ordner. „Zunächst habe ich mir je nach Themenbereich aufgeschrieben, was mir eingefallen ist“, erzählt Tilly, der in Düsseldorf Oberkassel wohnt und so auch eigene Erinnerungen und Verbindungen zu Neuss hat. Vor Ort habe er sich die Gegebenheiten dann noch einmal aus der Nähe angesehen. Zur Einordnung und Gewichtung stand er im Austausch mit dem Neusser Kabarettisten Martin Maier-Bode, der ihm noch den ein oder anderen Geheimtipp gab: „So sind auch einige Insider dabei“, sagt Tilly, „zum Beispiel ,Dat Pizzatürmchen‘“.