Neuss : Liebe begann auf dem Fußballplatz

Katharina und Heirich Wolf sind seit 65 Jahren verheiratet. Foto: woi

Neuss In Allerheiligen feiern Katharina und Heinrich Wolf heute Eiserne Hochzeit.

Vor 70 Jahren stand der damals 20-jährige Heinrich Wolf beim Fußballspiel in Hoisten für den SV Rosellen im Tor. Doch statt das Spielgeschehen zu verfolgen, hatte der Keeper des Öfteren die jungen Damen hinter seinem Tor im Visier. "Die Konsequenz: Unsere Mannschaft hat 3:4 verloren", erzählt der heute fast 90-jährige Beamte im Ruhestand. Gewonnen hat er jedoch eine Frau fürs Leben. Denn unter den Damen war auch die 17-jährige Katharina, seit nunmehr 65 Jahren seine Ehefrau. "Beim Vogelschießen in Allerheiligen 1948 wurden wir ein Paar", erzählt der begeisterte Schütze. Fünf Jahre später, am 19. Mai 1953, heirateten die beiden standesamtlich; im September 1954 folgte die kirchliche Trauung. Heute feiert das Ehepaar Wolf Eiserne Hochzeit.

Als Beamter arbeitete Heinrich Wolf für das Bürgermeisteramt in Neukirchen, für die Amtsverwaltung in Norf und schließlich für die Stadt Neuss, bis er 1992 pensioniert wurde. Seine Frau Katharine kümmerte sich um die 1958 und 1971 geborenen Söhne Heinz-Peter und Stephan - und um den eigenen Garten in Allerheiligen. "Als ich von der Arbeit nach Hause kam, hatte meine Frau schon den Rasen gemäht", lobt ihr Ehemann. Über die Jahrzehnte sei die Familie immer eng beisammen geblieben, erzählt Heinrich Wolf, der viele Ämter in Schützenwesen und Fußball inne hatte und teilweise heute noch innehat. Beide Söhne sind mit ihren Familien in Allerheiligen geblieben; der jüngste Enkel ist 18 Monate alt, die 17-jährige Urenkelin macht gerade Abitur.



Katharina und Heinrich Wolf waren Mitglieder im Kirchenchor in Rosellen und treffen sich heute noch gerne mit den Mitgliedern des von Katharina Wolf gegründeten Kegelclubs. "Heute spielen wir Uno statt zu kegeln", sagt Heinrich Wolf. Ein Highlight feierten die Wolfs 1968 - als Schützenkönigspaar in Allerheiligen. Für seine Verdienste rund um den Jugendfußball erhielt Heinrich Wolf 1992 die Bundesverdienstmedaille. Ihr Ehejubiläum feiert das Ehepaar zwei Mal: Heute mit der Nachbarschaft und nächsten Samstag mit 60 Gästen und Messe in der St. Peter-Kirche Rosellen.

(jro)