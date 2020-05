Protest an der Sittermannstraße : Anwohner über neue Baupläne verärgert

NEUKIRCHEN-VLUYN Bauvorhaben Jahnplatz: Statt Doppelhäusern ist nun ein mehrgeschossiges Gebäude geplant. Dafür soll unter anderem eine Esche weichen.

Auf der Sittermannstraße in Höhe des alten Sportplatzes wächst der Unmut über veränderte Bauplanungen. Mit den Nachbarn zusammen hat Friedhelm Veldhoen sich an die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses gewandt. Durch neue Planungen des Investors soll statt der geplanten Doppelhaushälften in Höhe seiner Garagenauffahrt ein Baukörper in Geschossbauweise entstehen, der um Staffelgeschosse erhöht werden kann. „Wir haben es optisch dann mit einem dreigeschossigen Bau zu tun“, so Veldhoen. Der Baukörper solle zudem dicht an der Grundstücksgrenze stehen und könnte zu neuen Belastungen führen. Ein vorhandener Feuerlöschbrunnen und eine Esche müssen weichen, „denn das Haus stünde auf der Baumfläche. Planungstechnisch ist es aber möglich, den Baum zu erhalten, wenn das Gebäude leicht gen Osten versetzt gebaut würde“, so Veldhoen.