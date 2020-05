Atembeschwerden : Anwohner klagen über Zeelink-Baustellensand

Hünxe Wasservernebelung über den ausgehobenen Sänden soll nicht stattgefunden haben.

Am Samstag zogen Sandstürme über den Hünxer Ortsteil Drevenack. Ursache waren nach Mitteilung von Rainer Rehbein, einer der Sprecher der Initiative, die den Zeelink-Pipeleine-Bau gegenwärtig vor dem Oberverwaltungsgericht Münster zu stoppen versucht, die Großbaustelle der Zeelink-Leitung, die derzeit die B 58 quert. Weil die vom Bundesimmissionsschutzgesetz vorgeschriebene Wasservernebelung über den ausgehobenen Sänden nicht stattfand, habe der Sturm ungehindert den Staub über das gesamte Dorf wirbeln können. Selbst in Wohnungen sei der Staub eingedrungen, Bewohner hätten über Atembeschwerden geklagt. Auf der Bundesstraße hätten zeitweise Bedingungen wie bei einem Herbstnebel geherrscht. Am schwersten betroffen seien Anliegerfamilien, wo unter anderem die Pferde nun im Stall bleiben müssten, weil die Weide mit feinem Sandstaub überzogen sei.