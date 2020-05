Lindenallee : Kreisverkehr: Stadtvorschlag steht zur Diskussion

KEMPEN Mit einer modifizierten Variante könnten neun Linden an der Hülser Straße in Kempen erhalten bleiben. Die Pläne für den Bau eines Kreisverkehrs werden erneut offengelegt. Bürger können sie einsehen und Stellung nehmen.

Naturschützer kämpfen weiterhin für den Erhalt der unter Landschaftsschutz stehenden Lindenallee an der Hülser Straße in Kempen. Auch die von der Stadt erarbeitete neue Variante für einen Kreisverkehr, der an der Einmündung der Heinrich-Horten-Straße entstehen und von dem aus das geplante Gewerbegebiet auf der südlichen Seite der Hülser Straße erschlossen werden soll, wird von Mitgliedern der Bürgerinitiative, die sich für die Rettung der Linden einsetzt, abgelehnt.

Unterstützung erhält die Initiative von den Kempener Grünen. Deren Sprecher im Ausschuss für Umwelt, Planung und Klimaschutz, Michael Rumphorst, erklärte am Montagabend in der Sitzung des Fachausschusses, seine Fraktion bevorzuge einen Vorschlag, den auch der Kreis Viersen gemacht hat. Demnach solle die Erschließung an der Stelle erfolgen, an der gar keine Bäume stehen. Das ist gegenüber dem Wasserwerk unmittelbar am Seldergraben. Über eine Linksabbiegerspur könnte die Zufahrt zu dem Gewerbegebiet erfolgen. Die Stadt lehnt diese Variante allerdings ab, weil es aus ihrer Sicht bei Rückstaus Probleme im Einsatzfall für die Feuerwehr oder den Rettungsdienst geben könnte. Stattdessen fand im Ausschuss – gegen die Stimmen der Grünen – die modifizierte Variante mit dem Kreisverkehr an der Heinrich-Horten-Straße eine deutliche Mehrheit der übrigen Fraktionen. Dieser Vorschlag soll nun in die erneute Offenlage kommen. Das heißt: Der geänderte Plan wird demnächst für einen Monat öffentlich vom Planungsamt ausgelegt. Bürger können ihn einsehen und eine Stellungnahme dazu abgeben.