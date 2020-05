AWO setzt neues Konzept um : Senioren treffen bei Tagespflege auf Kinder

Rheurdt Alt trifft Jung: Der AWO Kreisverband setzt dieses neue Konzept zum zweiten Mal im Kreis Kleve um, wenn im August die Tagespflege am Schulweg neben dem Kindergarten Zwergenland eröffnet.

Gleich zweimal setzt der AWO Kreisverband dieses Konzept im Kreis Kleve um, zum einen am Elterninitiativ-Kindergarten Regenbogen an der Mühlenstraße in Uedem und zum anderen am AWO-Kindergarten Zwergenland am Schulweg in Rheurdt. „In Uedem warten wir jeden Tag darauf, eröffnen zu können“, sagt AWO-Kreisgeschäftsführerin Marion Kurth. „In Rheurdt planen wir jetzt mit einer Eröffnung im August. Durch die Coronazeit hat es etwas länger gedauert.“ In Rheurdt wurden zum Beispiel die Möbel später als geplant hergestellt, weil in der Coronazeit die Werkstatt von Haus Freudenberg in Goch zunächst geschlossen gewesen war.