Ausschüsse und Gremien in Rheurdt : Über Pumptrack wird erst im März gesprochen

Rheurdt Die Sitzung des Jugendbeirats ist abgesagt. Auf der Tagesordnung hätte die weitere Planung für die Pumptrack-und Skateranlage gestanden. Auch die Ausschüsse, die in der ersten Sitzungsperiode ab Ende Januar getagt hätten, fallen voraussichtlich aus.

Abgesagt ist bereits die Sitzung des Jugendbeirats, die für Donnerstag, 20. Januar, terminiert war. Ab 18 Uhr hätten Jugendliche und Erwachsene ihre Ideen und Wünsche zu der geplanten Pumptrack und Skateranlage vortragen sollen. Gerade fällt die Entscheidung, ob auch die Sitzungen in der übernächsten Woche ausfallen. Der Hauptausschuss hätte am 31. Januar tagen sollen, der Ausschuss für Soziales, Jugend, Generationenvernetzung und Inklusion am 1. Februar und der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung am 3. Februar. Sie hätten jeweils um 18.30 Uhr im Sitzungsaal im Rathaus beginnen sollen.