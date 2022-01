Kiesabbau am Niederrhein : CDU im Kreis Wesel begrüßt klares Signal der Bürgermeister

Kreis Wesel Der Kiesindustrie empfehlen die Christdemokraten, in einen ruhigen, sachlichen und vertrauensvollen Austausch mit Bürgern und Bürgerinitiativen zu gehen.

Konsequent bei der Sache bleiben und an der Seite der Betroffenen Kurs halten – dieser Linie werde die CDU in der Diskussion um die Ausweisung neuer großer Auskiesungsflächen treu bleiben, teilt die Fraktion der Christdemokraten im Kreis Wesel mit.

Dass die Kiesindustrie versuche, ihr Geschäftsmodell zu schützen, könne man ihr nicht vorwerfen. In die aufgeladene Rhetorik des juristischen Gutachtens, in der für Kreistag und Kreisverwaltung strafrechtliche Konsequenzen in Bezug auf die Umsetzung einen demokratisch gefassten Beschlusses beschrieben werden, wolle man jedoch nicht einsteigen, heißt es weiter. Der Kiesindustrie müsse klar sein, „dass im Kreis und in den betroffenen Kommunen eine breite parlamentarische Einigkeit gegen ihr Vorhaben und gegen ihr Vorgehen steht“, sagt die CDU.