Förderprojekt in Rheurdt : Nachhaltigkeit ist ein Leader-Thema

RHEURDT/WACHTENDONK Bei einer Zoom-Konferenz konnten sich erstmals Bürger in die Planungen zur Leader-Region einbringen. Gut zwei Stunden ließen sie sich über den derzeitigen Planungsstand informieren und brachten ihre Wünsche ein.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, um im Januar 2023 eine Leader-Region zu starten, die es in einer solchen Form bislang nicht in Deutschland gibt. In einer Zoom-Konferenz konnten sich Bürger in diesen ersten kreisübergreifenden Leader-Verbund einbringen, zu dem sich Grefrath und Kempen aus dem Kreis Viersen sowie Wachtendonk und Kerken, Issum und Rheurdt aus dem Kreis Kleve zusammengefunden haben.