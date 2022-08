DPSG St. Nikolaus : Rheurdter Pfadfinder feiern Jubiläum

Rheurdt Anlässlich des 30-Jährigen findet am Samstag, 10. September, eine große Party auf der neuen Platzanlage statt. Bei der Jubiläumssause dürfen sich die Besucher auf unter anderem auf Live-Musik mit der Band Ken Z. freuen.

Bereits seit 1992 existiert der Stamm DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg) St. Nikolaus Rheurdt im Ökodorf. Mittlerweile hat sich der Stamm zu einer wichtigen Größe in der Kinder- und Jugendarbeit in der Pfarrgemeinde St. Martinus entwickelt. Die Pfadfinder treffen sich regelmäßig zu Gruppenstunden, fahren ins Sommerlager und veranstalten verschiedene Aktionen wie zum Beispiel das traditionelle Martinsfeuer zum Martinszug in Rheurdt oder wie zuletzt das „Wanderkino – Stummfilm und Musik“ auf dem Pfadfindergelände in Schaephuysen.

Vom 9. bis 10. September feiern die Pfadfinder Rheurdt nun ihr 30-jähriges Stammesjubiläum auf ihrer neuen Platzanlage in Schaephuysen. Dafür haben sie ein „pfadtastisches“ Jubiläumsprogramm auf die Beine gestellt, wie die Pfadfinder auf ihrer Homepage ankündigen. Los geht es am Freitag, 9. September, ab 16 Uhr zunächst mit einem internen Stammeslager. Die jeweiligen Gruppen haben sich dafür einiges einfallen lassen. So gibt es unter anderem eine große Feuerrunde mit Spiel, Spaß und Gesang. Auch Hochstufungen sind in diesem Rahmen vorgesehen. Bevor die Pfadfinder in ihren Zelten auf dem Platz übernachten, gibt es noch eine spannende Abenteuer-Nachtwanderung. Nach einer Morgenrunde am Samstag und einem gemeinsamen Frühstück wartet unter anderem ein spannendes Aktionsspiel.