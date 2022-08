Chor in Rheurdt : Frauenchor Sound & Soul feiert 30-Jähriges

Mit Chorleiter Christian Wilke Rheurdt proben die Sängerinnen für das Konzert zum Jubiläum. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Zum großen Jubiläumskonzert laden die Damen am 28. August in die Rheurdter St. Nikolaus-Kirche. Unter dem Motto „30 Jahre Frauenpower“ wird dabei ein Rückblick auf die Geschichte des Chores gewährt.

Derzeit probt der Rheurdter Frauenchor Sound & Soul fleißig für ein Konzert. Am Sonntag, 28. August, 17 Uhr, wird A-capella-Gesang in der St. Nikolaus-Kirchen erklingen. Schon jetzt darf sich das Publikum auf das Programm freuen, das, so Corinna Brune, umfangreich sein wird und Rückblicke auf die eigene Geschichte gibt.

„Wir feiern unser 30-jähriges Bestehen“, freut sich die Chor-Vorsitzende. Grund genug, mit einem rund anderthalb stündigen Konzert andere daran teilhaben zu lassen. 1992 starteten die Sängerinnen unter der Leitung von Liz Döring als reiner Gospelchor. „Von damals singen einige noch mit.

Andere sind schon seit 20 Jahren dabei“, so Corinna Brune. Das Altersspektrum reicht von 40 plus bis nach oben und zeigt, gemeinsames Singen hält fit. Mit dem Chorleiter Christian Wilke, der 2016 auf Liz Döring folgte, wurde in den letzten Jahren das Liedgut erweitert. „Wir haben Musicals wie Queen einstudiert, Lieder von Robbie Williams und andere modern-populäre Lieder“, so Corinna Brune.

Corona hat dem Chor allerdings zugesetzt, weil nicht nur gemeinsame Probenzeiten fehlten. „Wir wurden schwer gebeutelt, denn Zoom-Konferenzen bringen Zeitverzögerungen mit sich. Auftritte fehlten in dieser Zeit völlig wie auch Einnahmen“, so Corinna Brune. Christian Wilke war es auch, der in Coronazeiten Einzelstimmen zu einem großen Ganzen zusammenfügte und so den Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit stärkte.

Als vierstimmiger A-capella-Chor singen sie das Ave Maria nach Anton Bruckner, das zum so genannten Hochzeitsblock gehört. Für feierliche Anlässe bietet Sound & Soul ein spezielles Repertoire an. Corinna Brune ist seit 28 Jahren dabei und kann sich noch an ihren Start erinnern. Bei einem Straßenfest warb Liz Döring mit ihrem damals jungen Chor über Sangeseinlagen um neue Mitglieder. „Das hat mich richtig gepackt und nicht mehr losgelassen“, so die Vorsitzende. Freude, mit anderem gemeinsam zu singen und vor Publikum aufzutreten, ist allen ein persönliches Erlebnis. „Nach einem Konzert schweben wir förmlich. Das stärkt. Dieses Glücksgefühl klingt lange in einem nach“, sagt sie.