Feuerwehr Neukirchen-Vluyn : Team-Olympiade beim Brandschutztag in Rayen

Viel zu erleben gibt es auch in diesem Jahr wieder beim Brandschutztag der Feuerwehr in Rayen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Neukirchen-Vluyn Am Feuerwehrgerätehaus an der Vluyner Straße findet am 20. August der Brandschutztag der Löschgruppe Rayen-Vluynbusch-Hochkamer statt. Was die Besucherinnen und Besucher an diesem Tag erwartet.

Die Löschgruppe Rayen-Vluynbusch-Hochkamer der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn zelebriert am Samstag, 20. August, ab 13 Uhr ihren Brandschutztag am Feuerwehrgerätehaus an der Vluyner Straße.

Für den Brandschutztag haben sich die Wehrleute in diesem Jahr einiges einfallen lassen, um den Besucherinnen und Besuchern einen abwechslungsreichen Tag zu bieten, so dass Groß und Klein sich wohlfühlen. Die Kinder können unter anderem basteln, sich auf der Hüpfburg austoben oder an einem Atemschutz-Parcours teilnehmen. In der Selfie-Fotobox kann sich die ganze Familie als Feuerwehrmann beziehungsweise -frau fotografieren.

Als besondere Aktion führen die Wehrleute in diesem Jahr eine Team-Olympiade durch. Hierbei können sich fünfköpfige Teams mit anderen Teams in den Eigenschaften Kraft, Geschicklichkeit und Koordination messen. Zu den Aufgaben gehören Strohballen rollen, ein Ski-Wettlauf auf Klompen, Schokokopfzielschießen, Sackhüpfen und ein Kistensteeg. Aus organisatorischen Gründen behalten sich die Wehrleute jedoch noch Änderungen der Spielaufgaben vor. Die Teams der Wertungsplätze eins bis drei gewinnen attraktive Preise. Interessierte Teams können sich per E-Mail anmelden unter haasemarkus@t-online.de.

Für das leibliche Wohl wird ebenfalls bestens gesorgt, unter anderem mit einem Kuchenbuffet und ein frisch vor Ort zubereitetes Spanferkel sowie leckere Grillhähnchen. Abends wird dann gefeiert, mit DJ Alex und DJ Marc geht die Party. Auch für ein Mitternachtssnack wird gesorgt sein.