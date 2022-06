Kino unter freiem Himmel : Nostalgisches Filmvergnügen bei Rheurdter Pfadfindern

Das Wanderkino war 2016 bereits einmal in Rheurdt. Damals entstand das Foto. Foto: Koopmann Foto: Marcus (mkoo)/Koopmann, Marcus (mkoo)

Rheurdt “Film ab“ heißt es am 11. Juni auf dem Gelände der Pfadfinder in Schaephuysen. Zu Gast ist ein Feuerwehr-Oldtimerfahrzeug mit einem Wanderkino an Bord. Zu sehen sind unterhaltsame Stummfilm-Klassiker, stilecht begleitet von live gespielter Musik.

Auf ein besonderes Vergnügen dürfen sich Cineasten freuen. Ein Wanderkino mit Stummfilm-Klassikern baut am Samstag, 11. Juni, seine Leinwand für das Filmvergnügen unter freiem Himmel auf dem neuen Pfadfindergelände in Schaephuysen (ehemaliger Sportplatz) auf. Das Wanderkino von Tobias Rank aus Wiesenburg/Mark (Brandenburg) ist seit 1999 unterwegs. Es präsentiert Stummfilme unterschiedlicher Genres. Die Projektion erfolgt mit historischer 16-Millimeter-Technik. Alle Filme werden musikalisch live begleitet.

Ein Oldtimer-Feuerwehrwagen (Magirus Deutz, Baujahr 1969) dient nicht nur für den Transport von Leinwand und Instrumenten. Der „Laster der Nacht“, wie Rank das Fahrzeug nennt, enthält auch die komplette Ton- und Lichttechnik, die für eine Kinoaufführung notwendig ist. Das Wanderkino hat neben Deutschland auch viele andere Länder Europas bereist. 2016 gastierte es bereits einmal in Rheurdt.

„Film ab“ heißt es am 11. Juni mit einsetzender Dämmerung mit Filmklassikern, die vor rund einem Jahrhundert Filmgeschichte schrieben. Zu erleben sind Dick und Doof, Buster Keaton und Charlie Chaplin. Dazu gibt es Geigen- und Klaviermusik wie anno dazu mal, live gespielt von ausgebildeten Musikern in entsprechendem Outfit.

„Vor Jahren habe ich das Wanderkino während eines Urlaubs in Boltenhagen kennengelernt“, so Diakon Herbert Thielmann von der Gemeinde St. Martinus Rheurdt-Schaephuysen-Tönisberg. Als Wanderkinobetreiber Tobias Rank erzählte, dass er mit seinem „Laster der Nacht“ auch im Großraum Düsseldorf unterwegs sei, machte Thielmann Nägel mit Köpfen für den Pfadfinderstamm St. Nikolaus. Nach der Coronazwangspause gibt es nun ein Wiedersehen bei Live-Musik, Popcorn, Würstchen und Getränken.

Die Vorführung startet mit Beginn der Dämmerung, etwa gegen 21.30 Uhr, Einlass ist um 21 Uhr. Ein bisschen Hydepark-Stimmung ist gewünscht. Kinobesucher können ihre eigene gemütliche Sitzgelegenheit und den gefüllten Picknick-Korb mitbringen. Zusätzlich stehen Bierzeltbänke zur Verfügung. Karten (fünf Euro) sind erhältlich bei Giesen & Handick in Neukirchen-Vluyn, Nah & Gut Hoyer in Schaephuysen, Bürgers Markthütte in Rheurdt und in allen Pfarrbüchereien der Gemeinde St. Martinus.

Weitere Infos unter www.wanderkino.de oder www.dpsg-rheurdt.de

(sabi)