Pfadfinder Rheurdt : Rheurdter Pfadfinder sammeln Müll für den guten Zweck

Rheurdt Die Rheurdter Pfadfinder sammelten 1600 Euro Spendengelder für die Ukraine. Dafür wurde die geplante Müllsammelaktion kurzfristig zum Spendenlauf umorganisiert.

Bereits zu Jahresbeginn entschlossen sich die Rheurdter Pfadfinder, im Frühling eine gute Tat quer durch die Gemeinde Rheurdt zu starten: Der Umwelt und Natur verbunden, wurde eine Müllsammelaktion geplant, in der mehrere Pfadfindertrupps in ihren Gruppenstunden verschiedene Straßenzüge und Gebiete im ganzen Ort durchlaufen und Müll vom Straßenrand, aus Sträuchern und Büschen sammeln wollten. Doch wie überall auf der Welt wurden auch die Planungen der Pfadfinder vom Kriegsausbruch in der Ukraine überschattet. Um sich solidarisch zu zeigen, planten sie kurzerhand um und die vorbereitete „Müllsammelaktion für Rheurdt“ wurde Dank spontaner Unterstützung vieler Rheurdter Gewerbetreibender und Unternehmen zu einem „Müllsammel-Spendenlauf“.

Die Pfadfinder Rheurdt bedanken sich bei Provinzial Paeßens, Provinzial Michael Fösken, Adam Linzner, Autohaus Mölders, Landtechnik Mölders, Trend Gartengestaltung Matthias Ingendahl, Markthütte Bürgers, Elektro Ingendahl, MLB Elektrotechnik Löffler Bolten, Tischlerei Mathias Büsch, Fisch Feinkost Dreier, Det on Dat Adelheid Thillosen, Optik Blomen, Knorr Möbelbau und bei vielen private Spendern für die tolle Unterstützung der Aktion. Die Pfadfinder Rheurdt planen nun eine weitere gute Tat. „Über einen privaten Kontakt haben wir den Bedarf an konkreten Sachspenden in Erfahrung bringen können“, so Maurice Büchner. Gebraucht würden dringend Erste-Hilfe-Sets. Gerade in deutschen Autos sollte immer eine vollständige Verbandstasche vorhanden sein. Solche Erste-Hilfe-Sets haben ein Ablaufdatum, das sei für den Spendenzweck aber zweitrangig. So rufen die Pfadfinder Rheurdt auf, Erste-Hilfe-Sets oder Erste-Hilfe-Koffer bis zum 26. März in dafür aufgestellte Sammelboxen in den Kirchen der Kirchengemeinde St. Martinus Rheurdt-Schaephuysen-Tönisberg zu bringen. Die gesammelten Erste-Hilfe-Sets gehen über den Kontakt direkt in die Ukraine, dorthin wo sie benötigt werden.