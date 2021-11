Lions Club Rheurdt : Klettergerüst für die Kinderheimat

Rheurdt Eine große Spendenaktion des Rheurdter Lions im vergangenen Jahr machte die Anschaffung möglich. Die Kinder der Wohngruppe „Wellenreiter“ zeigten ihre Dankbarkeit mit einem gemalten Bild.

Die Kinder im Haus Wellenreiter der Kinderheimat Neukirchen-Vluyn können sich jetzt auf ihrem Gelände spielerisch austoben: Dank einer Spendenaktion des Lions Clubs Rheurdt/Niederrhein wurde dort ein Klettergerüst aufgebaut. „Wir sind den Lions-Frauen sehr dankbar dafür, dass sie mit ihrer großzügigen Spende ermöglicht haben, dass unsere Kinder jetzt bei uns so eine tolle Spielmöglichkeit haben“, so Martina Böings, die Leiterin der Einrichtung.

Auch die Kinder selbst drückten ihren Dank aus und zwar in einem Bild, das sie für den Lions Club gemalt hatten. „Wir sind sehr gerührt darüber, dass wir den Kindern offenbar so eine große Freude mit ihrem neuen Klettergerüst bereiten konnten“, sagte Lions-Club-Präsidentin Friederike Fahr. „So eine Geste des Dankes ist für uns nicht selbstverständlich.“

Im Rahmen der Spendenaktion „Outrun the Virus“, die unter der letzten Präsidentin Colette Piret-Biele im vergangenen Jahr initiiert wurde, konnten insgesamt 2000 Euro für die „Wellenreiter“ gesammelt werden. Dabei galt es, mindestens fünf Kilometer zu laufen, Rad zu fahren, zu schwimmen oder ähnliches. Anschließend musste ein Foto der Teilnehmenden auf der Lions-Homepage hochgeladen und für jeden Teilnehmer mindestens fünf Euro auf das Hilfswerkkonto des Clubs eingezahlt werden.

„Ohne die vielen Menschen, die sich an unserer Aktion beteiligt haben, hätten wir das Haus Wellenreiter nicht auf diese Weise unterstützen können“, dankte Colette Piret-Biele dem Frauenclub und allen Spenderinnen und Spendern, die den Club unterstützten. Mit der ehrenamtlichen Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr konnte das Klettergerüst schließlich aufgebaut werden.

Das Haus Wellenweiter der Kinderheimat Neukirchen-Vluyn ist ein Notfallort für Kinder zwischen sieben und 13 Jahren, die kurzfristig aus ihrer Familie in Obhut genommen werden müssen. Die insgesamt vier Gruppen der Kinderheimat sind in Einfamilienhäusern untergebracht. Dieses überschaubare Umfeld ermöglicht es, die Kinder entsprechend ihren Fähigkeiten individuell zu fördern. Ziel ist es, die Kinder und Jugendliche in ihre Ursprungsfamilien zurück zu führen. Durch intensive Elternarbeit wird versucht, dies vorzubereiten und zu ermöglichen.