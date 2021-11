Matthias-Jorissen-Haus in Neukirchen-Vluyn : Liebe auf den zweiten Blick

Matthias-Jorissen-Haus in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Zwei Pflegefachkräfte der Senioreneinrichtung Matthias-Jorissen-Haus erhielten kürzlich das Goldene Kronenkreuz der Diakonie. Dabei begannen beide ihre berufliche Karriere in anderen Metiers.

Dieter Krolzig und Agnes Zylla haben zwei Dinge gemeinsam. Beide begannen ihre berufliche Karriere in anderen Metiers und beide sind jetzt 25 Jahre als Pflegefachkräfte in der Senioreneinrichtung Matthias-Jorissen-Haus tätig.

Der Bergbau war bis 1994 Dieter Krolzigs berufliches Zuhause; als Berg- und Maschinenmann arbeitete er bis zur Schließung in der Schachtanlage Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort. Als Zeitzeuge des Zechensterbens suchte er danach einen Beruf mit Zukunft. Seit 1997 ist er Pflegefachkraft mit einem besonderen Händchen für Menschen mit Demenz, die er schon mal mit dem Hinweis „Komm Kumpel, wir fahren an Glück auf“ zur Rückkehr auf den Wohnbereich bewegen kann.