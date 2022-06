Großzügig : Lions Club spendete 20.000 Euro für die Ukraine-Hilfe

Dinslaken Der Dinslakener Lions Club will sich auch weiterhin für Projekte einsetzen, mit denen Menschen aus der Ukraine geholfen werden kann.

Der Lions Club Dinslaken hat bereits rund 20.000 Euro für die Ukraine-Hilfe in die Hand genommen. Das machte der Verein in einer Mitteilung bekannt. Nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine habe Präsident Martin Ditges die Mitglieder umgehend um Spenden gebeten, um Hilfe in der Ukraine und später Hilfe für die erwarteten Flüchtlinge in Dinslaken gewähren zu können.