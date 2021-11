Förderung für Neukirchen-Vluyn : 60.000 Euro für kulturelle Bildung

Neukirchen-Vluyn Neukirchen-Vluyn erhält als eine von drei Städten die begehrte dreijährige Konzeptförderung des Landes NRW. Die Jury lobt unter anderem die lokalen Strukturen.

Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen hat die Preisträger am Dienstagabend im Comedia Theater in Köln persönlich ausgezeichnet. „Kulturelle Bildung ermöglicht den Zugang zu Kunst und Kultur. Vor allem Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit bekommen, künstlerische und ästhetische Erfahrungen zu machen und so neue Interessen und Fähigkeiten zu entdecken. Die jetzt ausgezeichneten Kommunen haben mit starkem Engagement hervorragende Gesamtkonzepte entwickelt. Die Arbeit zahlreicher Akteure wird gebündelt, es entstehen neue kulturelle Angebote und Freiräume für Kreativität und Entfaltung. Den Preisträgern gratuliere ich herzlich“, sagte die Ministerin.

Aktion in Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg : „Klartext für Kinder“: 16 Wunschbäume in vier Städten

Die Jury begründet die Konzeptförderung für Neukirchen-Vluyn wie folgt: „Hier zeigt sich beispielhaft, dass es in der kulturellen Bildung darum geht, aus den Möglichkeiten ‚vor Ort‘ etwas zu machen. Beständig, verlässlich, mit Bodenhaftung und in gutem Kontakt zu den lokalen Strukturen. Es gibt eine Bibliothek, eine Musikschule und viele aktive Bürger- und Heimatvereine.“ Die Stadt würde die die Landesprogramme für kulturelle Bildung nutzen, habe Kooperationsverträge mit Schulen geschlossen und Schulkulturbeauftragte wurden benannt. Die Jury lobt die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen. So sei mit der Zeit ein Fundament entstanden, das durch die Pandemie zwar erschüttert wurde, aber standgehalten habe. „Neue digitale Beteiligungsformen wurden ausprobiert, Outdoor-Angebote konzipiert, Kunst im Öffentlichen Raum erfahrbar gemacht, etwa durch die Nutzung von Schaufenstern für Ausstellungen und kleine Aktionen. Für Neukirchen-Vluyn ist kulturelle Bildung kein Randthema. Vielmehr stehen die Aktivitäten im Mittelpunkt des städtischen Handelns“, heißt es in der Begründung.