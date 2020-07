Künstlerin Birgit Golitz : Rheurdterin malt mit Herz und Musik

Rheurdt Schon als Kind fiel ihr künstlerisches Talent auf. Erst vor knapp zehn Jahren folgte die Rheurdterin Birgit Golitz aber ihrer Passion, der Malerei. Für sie begann damit ein neuer Lebensabschnitt.

Das Internetportal für Kunstschaffende, Colonia-Art, beschreibt die Rheurdterin Birgit Golitz als erfahrene Künstlerin, „bei der das Herz direkt in der Pinselführung sitzt“. Den Weg zur Kunst hat die 53-Jährige verspätet eingeschlagfen, wenngleich schon früh ihr Talent auffiel. „Gemalt habe ich immer gerne. So gesehen war mein Weg vorgegeben“, erzählt sie. Als Zehnjährige gewann sie bei einem Malwettbewerb. Ihr Motiv schmückte Postkarten. Ihre Passion ließ sie aber ruhen. Dem Beruf und ihrer Familie gab sie zunächst den Vortritt.

Vor knapp zehn Jahren änderte sich alles schlagartig. „Mein Mann richtete mir ein kleines Atelier im Keller ein“, so Birgit Golitz über den entscheidenden Lebensabschnitt. Sie tauschte sich mit anderen Malenden aus, besuchte 2013 die Sevelener Kunstscheune und erlebte über den Dozenten und Künstler Hubert Engels die methodische Weiterentwicklung ihres Stils. Sich mit anderen Kunstschaffenden zu treffen, neue Impulse zu erfahren, all das kam für sie zur richtigen Zeit und beflügelte sie. „Wichtig ist, dass man als Künstlerin nicht allein in seinem Atelier arbeitet, sondern offen bleibt.“ Die Kulturscheune war für sie eine Art Schlüssel, der Verborgenes aufschloss und die Rheurdterin zugleich mutig werden ließ. Gemeinsame Ausstellungen sorgten für positives Feedback kombiniert mit dem Gefühl, im Freundeskreis behütet zu sein.