Arbeit mit Demenzkranken in Neukirchen-Vluyn : Stiftung bringt Spaß in den Alltag

Bei der Übergabe der Erlebnistaschen: (von links) Ulrike Dahms, Kurt Best, Dajana Lewandowski, Jan Heimbach und Beatrix Dahlhaus. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Sogenannte Erlebnistaschen hat die Bürgerstiftung an den Seniorenpark Carpe Diem überreicht. Sie enthalten Material für die Arbeit mit dementen Menschen.

Von Sabine Hannemann

In Corona-Zeiten ist Hilfe durch Dritte besonders wertvoll, so die Erfahrung der Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn. Gleich zu Beginn der Pandemie verteilte sie in Kooperation mit Edeka Raber 1600 Mundschutzmasken an die örtlichen Senioreneinrichtungen. „Uns war schnell klar, wie stark die Senioreneinrichtungen von den Corona-Maßnahmen betroffen sein würden“, sagt Heinz-Jürgen Wienicke, Geschäftsführer der Bürgerstiftung.

Um weitere Unterstützung anbieten zu können, schrieb die Bürgerstiftung die Seniorenheime an und bekam von Beatrix Dahlhaus, Einrichtungsleiterin vom Seniorenpark Carpe Diem mit Sitz an der Neukirchener Gartenstraße, prompt Antwort. „Das kam zu Beginn der Coronazeit genau richtig. Uns hat das Herz geblutet“, so Dahlhaus, die zugleich an den Beginn der Pandemie erinnert, bei der man sich zunächst auf die Umsetzung von Hygienemaßnahmen zu konzentrieren hatte. Die Unterstützung bei einem Demenzprojekt sei gewünscht, so ihre Antwort.

Info Projekte für das Gemeinwohl Seniorenpark In der Einrichtung leben 85 Menschen, viele von ihnen zeigen Demenz-Symptome. Bürgerstiftung Sie unterstützt Projekte in Neukirchen-Vluyn, die dem Gemeinwohl dienen, so im Kinder-, Jugend- und Seniorenbereich. Internetauftritt buergerstiftung-neukirchen-vluyn.de

Mit Ulrike Dahms und Andrea Camp von der sozialpädagogischen Betreuung, für den Bereich der Beschäftigungstherapie zuständig, erfolgte der Austausch über eine sogenannte Erlebnistasche, die mit Materialien und Spieleinheiten zu Erinnerungs- und Biographiearbeit für die Bewohner mit und ohne dementieller Erkrankung gepackt ist. „Unser Ziel ist es, mit den Materialien die vorhandenen Kompetenzen und Fähigkeiten zu aktivieren und zu erhalten. Eine dementielle Erkrankung können wir so verlangsamen“, sagt Dahms.

Die Erlebnistaschen kommen auf den drei Etagen zum Einsatz. Pflegekraft-Assistenten sind geschult im Umgang mit den Materialien. 30 bis 60 Minuten dauern die Einheiten mit den Senioren. „Wir bringen mit Kleinigkeiten den Spaßfaktor in den Alltag“, sagt Dahms. In geselliger Runde oder nur mit einem Bewohner werden zusätzlich Lieder angestimmt, wird die Feinmotorik trainiert oder mit einem handlichen Massageball gearbeitet. „Wir machen das Schöne mit unseren Bewohnern und kommen so ins Tun. Das Erzählen in den Gruppen ist wichtig. Es passiert viel über die Kommunikation“, sagt Dahms.