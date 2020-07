Kostenpflichtiger Inhalt: Einsatz in Neukirchen-Vluyn : Randale in Flüchtlingsheim – Polizist verletzt

Neukirchen-Vluyn Nur mithilfe von Pfefferspray und Schlagstock konnten Polizeibeamte drei Männer festnehmen, die in der Flüchtlingsunterkunft Am Hugengraben einen vierten Mann offenbar im Streit veprügelt hatten. In Polizeigewahrsam randalierte das Trio weiter. Den Männern wurden Blutproben entnommen.