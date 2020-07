„Zu wenige Unterstützer wegen Corona“ : Vluyner bittet um Zulassung für Bürgermeisterwahl

Neukirchen-Vluyn Der unabhängige Bürgermeisterkandidat Günter Broschk (foto: crei) hat in einem Schreiben an den Wahlausschuss beantragt, ihn zur Wahl zuzulassen, obwohl er die erforderliche Zahl von 114 Unterschriften nicht erhalten hat.

Wie berichtet, hat die Stadtverwaltung vorgeschlagen, ihn deshalb als Kandidaten abzulehnen. In seinem Brief macht Brosch Gründe der Fairness sowie die „außergewöhnliche Situation“ aufgrund der Corona-Pandemie geltend. Er habe sich ernsthaft bemüht, die erforderlichen Unterschriften beizubringen. Aber: „Die Bürgerinnen und Bürger sind einfach vorsichtig und ,sprechen’ mit Maske keine ,Fremden’ an und lassen sich auch von ,Fremden’ nicht ansprechen.“ Wo es um Vertrauensbildung und Aufrichtigkeit gehe, sei eine Maske hinderlich. Broschk appelliert, die Kandidatur nicht von der Zahl der Unterstützerunterschriften abhängig zu machen: „Letzten Endes werden genau an dieser Stelle kommunales Engagement und ehrenamtliche Formen der kommunalen Demokratie gestärkt.“ Der Wahlausschuss tagt am 3. August, 17 Uhr, im Rathaus.