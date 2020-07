Projekt in Neukirchen-Vlyn : Klima-Manager kümmert sich jetzt auch um Fairtrade

Marion May-Hacker übergab ihr Amt symbolisch mit einer fair gehandelten Rose an Stephan Baur. In der Mitte: Bürgermeister Harald Lenßen. Foto: Stadt

Neukirchen-Vluyn Die langjährige Agenda-beauftragte im Rathaus, Marion May-Hacker, geht in den Ruhestand. Das Fairtrade-Projekt hat sie an Stephan Baur übergeben. Die Förderung des fairen Handels ist für die Stadt ein Baustein der Entwicklung zur „global nachhaltigen Kommune“.

(RP) Im Rahmen der Fairtrade-Ausstellung „Nachhaltig handeln – Arbeitsschwerpunkte von Fairtrade“, die noch bis zum 12. August in der Stadtbücherei zu sehen ist, hat die Übergabe des Projektes stattgefunden. Die langjährige Agenda-Beauftragte, Marion May-Hacker, die sich in diesem Sommer nach rund 30 Jahren in der Stadtverwaltung in den Ruhestand verabschiedet, übergab die Betreuung des Fairtrade-Projektes an den Klimamanager und Beauftragen für Bildung für nachhaltige Entwicklung, Stephan Baur.