Nur einen Tag nach Festnahme in in Neukirchen-Vluyn : Drei Männer randalieren erneut im Flüchtlingsheim

Neukirchen-Vluyn Erneut hat es einen Polizeieinsatz in der Flüchtlingsunterkunft am Hugengraben in Neukirchen-Vluyn gegeben. . Am Donnerstag waren die Männer offenbar wieder auf freiem Fuß.

Sie seien in eine andere Unterkunft verlegt worden, teilte die Stadt mit. Dennoch seien sie in der Unterkunft Am Hugengraben aufgetaucht. Dort soll es erneut zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in die eine Sozialarbeiterin verwickelt gewesen sei, berichtete die Polizei, die mit Hinweis auf laufende Ermittlungen keine weiteren Angaben machte. Wie die Stadt weiter mitteilte, wurde den drei Männern im Alter von 16, 21 und 37 Jahren ein Hausverbot in der Unterkunft am Hugengraben erteilt.