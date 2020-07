Kommunalwahl in Neukirchen-Vlyun : NV Auf geht’s will „stärkste Opposition“ bleiben

NV Auf geht’s will „stärkste Opposition“ bleiben

Kommunalwahl in Neukirchen-Vlyun

Neukirchen-Vluyn Elisabeth Wannenmacher tritt für das Wahlbündnis als Spitzenkandidatin an. Der langjährige Fraktionsvorsitzende Klaus Wallenstein möchte künftig beratend im Hintergrund bleiben.

Weltanschaulich offen, überparteilich, „Sprachrohr“ der Menschen mit ihren Alltagsproblemen: So sieht sich NV Auf geht’s. „Unsere Arbeit hat immer aus den Herzen der Menschen gesprochen“, sagte Elisabeth Wannenmacher, Spitzenkandidatin der Gruppierung für die Kommunalwahl, vor der Presse. 7,5 Prozent der Stimmen und drei Sitze holte das Wahlbündnis bei der letzten Kommunalwahl 2014. Auf ein ähnlich gutes Ergebnis hofft es auch für die Wahl am 13. September. Die Fraktionsstärke mit Möglichkeit, alle Ausschüsse zu besetzen, sei wichtig. „Wir wollen stärkste Opposition bleiben.“

Zwölf Wahlkreis-Kandidaten hat die NV Auf geht’s aufgestellt. Die Reserveliste umfasst sechs Positionen. Hinter Wannenmacher folgen Thorsten Kühnen und Stefan Uschtrin. Klaus Wallenstein, seit 16 Jahren im Rat, erscheint erst auf dem letzten Listenplatz. „Wir gehen nicht davon aus, dass ich wieder in den Rat komme“, sagte er. Mit 76 Jahren wolle er kürzer treten. Bereits Ende 2019 übergab er den Fraktionsvorsitz an Wannenmacher. Künftig werde er den neuen Fraktionsmitgliedern mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die NV Auf geht’s will sich unter anderem für einen Ausbau des Nahverkehrs einsetzen, für „Arbeitsplätze und Umweltschutz auf Kosten der Konzerne“, für einen stadteigenen sozialen Wohnungsbau, für mehr Jugendtreffs, mehr Arbeitsplätze in Schulen und Kitas und eine „Niederschlagung der Altschulden und Zinsen“. Ein Neubau des Freizeitbades sei ebenso nötig wie die Lernmittelfreiheit für alle Schüler – einschließlich der Ausstattung mit digitaler Technik. Zu finanzieren seien dies und andere Dinge zum Beispiel über eine Vermögenssteuer. „Es gibt genug Geld auf der Welt und in Deutschland“, sagte Wallenstein. Es müsse nur anders verteilt werden.