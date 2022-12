Weihnachtsbasar in Rheurdt Awo spendet an Kinderhospiz

In der Gaststätte „Zur Post“ in Rheurdt hat am vergangenen Wochenende ein bunter Weihnachtsbasar stattgefunden – der Awo-Ortsverein Rheurdt organisierte dazu den Kaffee- und Kuchenverkauf. „Die Besucherinnen und Besucher erschienen mit großen Kaffeedurst und Hunger auf Kuchen. Es gab köstliche gebrannte Mandeln, selbst gemachte Waffeln und die unterschiedlichsten Torten“, blickt Sabrina Kleinen, Leiterin des Awo Bahnhofs in Rheurdt, auf die Veranstaltung zurück. Der Erlös aus dem Verkauf in Höhe von 409 Euro kam einem Kinderhospiz in Düsseldorf zu Gute.